Фагот из ТНМК заразился коронавирусом и назвал свои симптомы

Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) заболел коронавирусом.

46-летний исполнитель сообщил на своей странице в Facebook, что получил положительный результат ПЦР-теста. По его словам, он ожидал, что заболеет COVID-19 позже, или же вообще его минует эта болезнь.

"Сначала ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, поэтому верить или не верить в это все – вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких, так как их вам никто не заменит. Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них неполноценный", – рассказал Фагот.

Напомним, певец родился в 1974 году в Харькове. С детства Михайлюта занимался музыкой, а с 1996 года – находится в составе ТНМК. До этого он играл в группах "Казма Казма", "Альфонс де Монфруа", "S.Y.D.".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фитнес-блогера Дмитрия Стужука, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом, похоронили в закрытом гробу в Прилуках (Черниговская область).