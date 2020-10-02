Экс-"ВИА Гра" позировала полностью голой в постели. Фото

Российская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 35-летняя артистка позировала полностью голой в кровати, прикрыв интимные части тела одеялом. Соответствующий снимок Котова опубликовала на личной странице в Instagram.

"Недавно от врача услышала такую фразу, что именно женский организм требует того самого 8 часового сна, тогда как мужчина может спать и по 4-6 часов для здоровья из-за отсутствия такого гормонального фона. Что думаете об этом?" – написала Котова.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой пикантной публикации звезды. Они засыпали Татьяну комплиментами.

"Какая прекрасная фотография получилась, ты такая красивая, смотрю на тебя и восхищаюсь", "Какая шикарная", "Очень сексуальная. Так горячо", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Котова делилась с поклонниками серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.