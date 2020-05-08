Экс-"ВИА Гра" показала голую грудь на камеру: пикантное фото

Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одной лишь длинной юбке и серебряных туфлях. Свой бюст Котова прикрыла рукой.

Татьяна Котова Фото: instagram/kottova

"Фотография, как кадр из фильма, и будто было не со мной, и словно вовсе это был сон", – написала певица.

Татьяна Котова засветила голую грудь Фото: instagram/kottova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Котовой и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Татьяны Котовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова в пикантной фотосессии Фото: instagram/kottova

Соблазнительная Татьяна Котова Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова в откровенном купальнике Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/kottova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.

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