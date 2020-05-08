Экс-"ВИА Гра" показала голую грудь на камеру: пикантное фото

Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одной лишь длинной юбке и серебряных туфлях. Свой бюст Котова прикрыла рукой.
Татьяна Котова
Фото: instagram/kottova
"Фотография, как кадр из фильма, и будто было не со мной, и словно вовсе это был сон", – написала певица.
Татьяна Котова засветила голую грудь
Фото: instagram/kottova
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Котовой и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Татьяны Котовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Татьяна Котова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/kottova
Соблазнительная Татьяна Котова
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова в откровенном купальнике
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kottova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.
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