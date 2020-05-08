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8 мая • обновлено в 19:55
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Экс-"ВИА Гра" показала голую грудь на камеру: пикантное фото

2.7т
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Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одной лишь длинной юбке и серебряных туфлях. Свой бюст Котова прикрыла рукой.

Татьяна Котова

Татьяна Котова

Фото: instagram/kottova

"Фотография, как кадр из фильма, и будто было не со мной, и словно вовсе это был сон", – написала певица.

Татьяна Котова засветила голую грудь

Татьяна Котова засветила голую грудь

Фото: instagram/kottova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Котовой и засыпали ее комплиментами.

Экс-"ВИА Гра" показала голую грудь на камеру: пикантное фото
Экс-"ВИА Гра" показала голую грудь на камеру: пикантное фото
Экс-"ВИА Гра" показала голую грудь на камеру: пикантное фото
Экс-"ВИА Гра" показала голую грудь на камеру: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Татьяны Котовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова в пикантной фотосессии

Татьяна Котова в пикантной фотосессии

Фото: instagram/kottova

Соблазнительная Татьяна Котова

Соблазнительная Татьяна Котова

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова в откровенном купальнике

Татьяна Котова в откровенном купальнике

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kottova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Татьяна Котова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
С почином. Правда еще непоказанным у неё осталось совсем немного.
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