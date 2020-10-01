Джамала и Pianoбой вызвали восторг сети клипом на песню "Эндорфины". Видео

Популярные украинские музыканты Джамала и Pianoбой (Дмитрий Шуров) презентовали трогательный клип на песню "Эндорфины".

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Джамалы. В ролике артисты появились в льняных нарядах в поле. Они танцевали на кофейном столике из дуба и излучали легкость и влюбленность (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"На первый взгляд может показаться, что это история о том, как я люблю пить кофе. Но нет! Наше видео про любовь, дружбу и одиночество. Мы снимали почти без перерывов с пяти утра до девяти вечера. Это были сложные съемки: было очень холодно, все время нужно было ловить свет... Но в итоге я очень довольна результатом", – прокомментировала премьеру Джамала.

Дмитрий Шуров, в то же время, сообщил, что не является "большим фанатом" съемок и красивой картинки, так как для него важнее звук. Но, по его словам, в случае с "Эндорфинами" все получилось само собой и отметил, что ему было приятно поучаствовать в съемках клипа.

"Вообще-то я не большой фанат съемок и как такого красивого вижуала. Я аудиал, для меня картинка – вторична. Поэтому обожаю клипы, в которых меня нет в кадре. Но в случае с "Эндорфинами" все получилось как-то само собой. Вот я уже в льняном белом костюме иду по полю, а вот кофейный стол превращается в стойку для пианино – и все, меня захватила магия эндорфинов и голоса Джа. Это легкая и очень музыкальная песня: ее надо слушать, сидя на борту яхты. Ну или танцевать под нее с любимым человеком у камина. И пусть будут с нами эндорфины!" – высказался Шуров.

Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы музыкантов. Своими эмоциями юзеры поделились в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль презентовала клип-трилогию под названием "Найти своих". Премьера мини-фильма состоялась 18 сентября на официальном YouTube-канале артистки. В видеоряд вошли три главные песни с альбома певицы: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо".