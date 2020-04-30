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30 апреля • обновлено в 18:20
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"Даже не может ходить": появились новые подробности состояния Бабкиной

1.8т
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В больнице возмутились новостями о выписке российской певицы Надежды Бабкиной. Так, ранее муж артистки заявлял, что его 70-летнюю жену отпустят домой через 7-10 дней.

По словам врачей, об этом даже не может идти и речи. Ведь Бабкина не может самостоятельно ходить, хоть и чувствует себя намного лучше. Об этом сообщает издание Starhit.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

Фото: salat.zahav.ru

"Бабкина сейчас в обычной палате, но никаких разговоров о том, чтобы отпустить ее домой не ведется. Коронавирус вылечили, осталось только разобраться с пневмонией. Держится она молодцом, но пока даже не может ходить! Питается самостоятельно, при помощи сиделки, больничная еда ее вполне устраивает", – заявили они.

Кроме того, отмечается, что медики каждый день внимательно наблюдают за состоянием, фиксируют улучшения и делают все, чтобы реабилитация Надежды Георгиевны прошла как можно скорее.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

Фото: unian.net

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Надежда Бабкина заразила личного водителя и его семью коронавирусом. Об этом сообщил ее коллега по шоу на Первом канале Александр Васильев.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Надежда Бабкина
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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