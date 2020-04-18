"Чихали на карантин с колокольни": "Квартал 95" едко потроллил священников перед Пасхой

Артисты студии "Квартал 95" Ирина Сопонару и Степан Казанин в специальной рубрике "Чисто News" потроллили священников, которые призывают верующих идти на Пасху в церковь, не смотря на карантин из-за коронавируса.

Так, актеры напомнили ситуацию с зараженным COVID-19 священником в Черновицкой области, который несмотря на болезнь "отменил" карантин и призвал всех приходить на служение в церковь. Ролик "Квартала" опубликован на официальной странице студии в YouTube (видео смотрите в конце новости).

Степан Казанин и Ирина Сопонару

"В Черновицкой области священник с коронавирусом объявил, что результат теста ошибочный и он все равно собирается проводить богослужение. Иными словами: чихать он хотел на карантин из высокой колокольни", – отметили актеры "Квартала".

Также они традиционно посоветовали украинцам соблюдать все рекомендованные ограничения из-за карантина и не покидать дом без крайней надобности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой высмеял новость о том, что богослужения на Пасху будут транслироваться на телевидении.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!