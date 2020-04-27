"Больные люди": "Интер" оскандалился в сети из-за громкого празднования 9 мая

Скандальный украинский телеканал "Интер" на 9 мая готовит большой праздничный концерт"Победа. Одна на всех". В нем прозвучат известные военные песни и современные произведения о войне.
Так, концерт выйдет в День Победы в 20:30. В нем примут участие певицы Светлана Лобода и Таисия Повалий, дует Анна-Мария, певец Александр Панайотов, а также другие знаменитости. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице телеканала (видео смотрите ниже).
Таисия Повалий
Скриншот с видео
"Интер" готовит концерт "Победа. Одна на всех"
Скриншот с видео
"Интер" готовит концерт ко Дню Победы
Скриншот с видео
Отметим, что данное мероприятие вызвало возмущения у пользователей сети: "Бедным ветеранам материальная помощь нужна, а не ваши дебильные концерты", "Вы больные люди. Если взять, что ветеранам было 18 лет, то им сейчас должно быть 93 года. Вы где столько ветеранов взяли?"
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта телеканал "Интер" показал в эфире концерт с участием запрещенных в Украине звезд. Более того, мероприятие было посвящено российскому олигарху Михаилу Гуцериеву.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!