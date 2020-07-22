Богдан Ступка умер 8 лет назад: знаковые цитаты великого актера про Украину

22 июля 2012 года умер один из величайших украинских актеров театра и кино Богдан Ступка. Он не дожил до своего 71-летия всего один месяц. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне одной из последних стадий рака кости.

Ступка был при жизни своеобразным моральным авторитетом для всех украинцев. Он не только отличался четкой гражданской позицией, но и гениально владел мастерством слова. OBOZREVATEL решил вспомнить самые знаковые цитаты Богдана Ступки про Украину (смотрите также видео в конце материала).

Богдан Ступка умер 8 лет назад ukraine-is.com

Ступка снялся в огромном количестве фильмов, в том числе документальных и телевизионных. Первую славу ему принесла роль националиста Ореста Звонаря в фильме-драме "Белая птица с черной отметиной", который вышел в 1971 году и сразу пользовался успехом среди зрителей. Последними в его карьере были роли в картинах "Тарас Бульба" и "Дом".

Богдан Сильвестрович очень любил театр. Его наиболее известными театральными роботами были: "Король Лир", "Дядя Ваня", "Ричард III".

Богдан Ступка в молодости ukraine-is.com

После его смерти многие лидеры мнений отмечали, что Украина потеряла любящего сына, который мечтал о том, чтобы украинский театр и кино были известны во всем мире. За личное достижение и плодотворную творческую деятельность Богдан Ступка был удостоен званий Героя Украины, народного артиста Украины, народного артиста СССР и тд.

Украинский актер Богдан Ступка ukraine-is.com

Самые известные цитаты великого украинского актера Богдана Ступки:

Главное, что следует понимать украинцу – это то, что он уникален, потому что свободен!

Надо постоянно быть влюбленным. Не только в женщину, не только в каштан, не только в город. Во все, что составляет жизнь, надо быть влюбленным. И надо радоваться. Надо научиться радоваться. Если у тебя появляется там, в утробе, черная зависть, надо ее давить.

Мне все говорят: "Богдан, ты помешался на своих украинцах". А я вот недавно выяснил, что семья Фрейда была родом из Украины, из города Тысменица. Поехал туда. Вот, говорю, ведь Фрейд из ваших мест! А они без понятия. Сидят все и норковые шубы шьют.

Я видел великую Амазонку, но дыхание у меня перехватывает от спокойного величества Днепра... Роскошь Версаля поразила меня, мне больше нравится уютная красота Массандровского дворца в Крыму... Я видел еще многое, но я люблю Украину. И верю: вы тоже любите!

Надо уметь радоваться успехам других, а зависть и гордыню в себе давить, потому что они к добру не приводят.

Я действительно много повидал, много путешествовал машиной, поездом, самолетом, был даже на мысе Доброй Надежды, на краю земли, где пингвины ходят! Интересно, но честно скажу, побывать в дальних краях хорошо, но в Украине – лучше! У нас есть столько прекрасных мест!

Украинский зритель – лучший зритель в мире, и его благодарность и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы – граждане одной страны, и долг каждого – сохранить ее культурное богатство.

Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что имею возможность способствовать этому.

Я учу молодых людей, как себя морально вести в жизни. Я не учу их играть, потому что этому научить невозможно. Я учу, как им быть, работать, в конце концов, жить.

Шекспир сказал: "Мир – театр и мы все в нем актеры". А Сковорода еще дополнил, сказал: "И каждый играет ту роль, на которую его поставили". Я думаю, это правильно.

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