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14 апреля • обновлено в 13:54
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66-летняя Успенская закрутила новый роман

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Российская певица Любовь Успенская призналась, что у нее появился новый мужчина, которого она ждала всю жизнь.

Об этом 66-летняя знаменитость написала на своей странице в Instagram.

Любовь Успенская

Любовь Успенская

Instagram @uspenskayalubov_official

В частности, в соцсети Успенская опубликовала новое фото, на котором позирует в блестящем розовом коротком платье с глубоким декольте и ярким макияжем. В подписи к фотографии певица написала:

"Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь..."

Признание артистка сопроводила хештегами: "к единственному нежному", "весна", "любовь", "страсть".

В комментариях к публикации поклонники порадовались за Успенскую.

"Ждала всю жизнь": 66-летняя Успенская закрутила новый роман
"Ждала всю жизнь": 66-летняя Успенская закрутила новый роман
"Ждала всю жизнь": 66-летняя Успенская закрутила новый роман
"Ждала всю жизнь": 66-летняя Успенская закрутила новый роман

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший муж российской певицы Любови Успенской, музыкант Виктор Шумилович раскрыл интимные подробности жизни с артисткой.

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Автор
Анна Михно
Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
Тег
Новости России
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