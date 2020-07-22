66-летняя Проклова засветила фигуру в купальнике и лицо без макияжа. Фото

66-летняя российская актриса Елена Проклова засветила стройное тело в купальнике и лицо без макияжа во время отдыха на одном из пляжей в Сочи.

Так, редкий снимок знаменитости опубликовало издание "Экспресс газета". Отметим, что Проклову запечатлели во время того, как она выходила с моря, держа в руках камешки.

По словам инсайдеров, звезда не скрывает, что в ее возрасте оставаться привлекательной не просто. Поэтому она прикладывает к этому максимум усилий.

Елена Проклова в купальнике (фото – Ларисы Кудрявцевой/ Экспресс газета")

"Как говорила великая Коко Шанель, "каждая женщина имеет тот возраст, какого заслуживает". Далеко не каждая в моих годах делает зарядку, ходит к массажисту, в солярий. А я это делаю каждый день, и это часть моей работы. За моей внешностью и формой стоит огромный труд", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Проклова назвала актера Михаила Ефремова, который в июне устроил смертельное ДТП в центре Москвы, "больным человеком".