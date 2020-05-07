"Это фантастика!" 6-летний сын впечатлил Галкина своим талантом

Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором показал талант своего сына, 6-летнего Гарри.
Соответствующим роликом шоумен поделился на своей странице в Instagram в stories.
Максим Галкин с сыном Гарри
Instagram @maxgalkinru
В частности, на видео Галкин показал огромную башню из блоков игры "Дженга", которую Гарри построил сам.
"Гарри, ну это фантастика – то, что ты построил!", – восхитился шоумен.
Правда, долго башня не простояла: мальчик разрушил сооружение одним движением руки, чем расстроил свою сестру Лизу.
В комментариях под видео поклонники восхитились талантом Гарри, отметив его старания:
"Сколько терпения надо иметь", "Сколько стараний", "Молодец", "Лучше всех", "Гарри – уникум! В очередной раз удивил".
Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным видео, на котором показал свою жену и певицу Алла Пугачеву в коротких шортах.
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