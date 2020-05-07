55-летняя Беллуччи снялась без юбки и засветила пышные ягодицы

Итальянская актриса Моника Беллуччи сфотографировалась в провокационном наряде, засветив соблазнительные ягодицы.
Соответствующий снимок появился на странице издания Harper's BAZAAR в Instagram.
Моника Беллуччи
starhit.ru
Так, на фотографии 55-летняя знаменитость позировала в плаще из коричневой кожи и черной блузке. Однако пикантной особенностью образа стало то, что в кадре Моника позировала без юбки, продемонстрировав длинные стройные ноги и ягодицы.
Дополняли эффектный образ черные колготки и босоножки на каблуке.
Моника Беллуччи
Instagram @harpers_bazaarkz
Примечательно, что Беллуччи довольно часто снимается в соблазнительных образах. Так, к примеру, недавно актриса опубликовала фото, на котором позировала в откровенном боди с глубоким декольте и пиджаке.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Моника Беллуччи показала пышную грудь в соблазнительном наряде во время нового выхода в свет.
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