53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым фото с деньгами

53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого фото, на котором она лежала в белье обложив себя деньгами, которые заработала общаясь с алкоголиками.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/nataliashturm

"Это просто все мерзко. Просто "фу". Вы похожи на быдло! Куда катится мир", "Господи, где мозги?", "Столько грамматических ошибок, как же вы пишите сочинения?", "Это ж насколько нужно быть бедной и отчаявшейся, чтобы так унижаться?", - комментируют фото в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Штурм опубликовала пикантные снимки из постели.

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