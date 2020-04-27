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27 апреля • обновлено в 19:39
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53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым фото с деньгами

1.1т
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53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого фото, на котором она лежала в белье обложив себя деньгами, которые заработала общаясь с алкоголиками.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым фото с деньгами

instagram.com/nataliashturm

Итак, мой стартап начался удачно. За 8 часов, разговаривая с бухими поклонниками я заработала .. 350 тысяч рублей. #смышленая Сразу скажу - не все идеально. Большинство норовило обмануть, проскочить на халяву, пригласить к себе домой или напроситься ко мне. Ещё раз напоминаю - я совмещаю несколько важных функций и профессий, экономя деньги вашей семьи и самого пьяницы. Я - психолог, утешительница, добрый друг, советчица, интеллектуальная богиня искусств, Скорая помощь и телевизор в одном лице. Разговаривая со мной вы освобождаете своих домашних (жён, мам, детей, родственников) от ваших запойных бесед, которые им уже смертельно надоели. При этом ваш мужчина находиться дома, к друзьям не рвётся, мне жены могут доверить своего пьяницу как врачу. Я для вас человек посторонний, но знакомый по 📺. Только на TV я для всех, а тут персонально, тет-а-тет. Назовём это, приватный собеседник на удаленке. Своё дело я знаю, безопасна для жен и подруг. Поскольку сейчас спортклубы закрыты, ориентируемся по востребованности рынка услуг. Интим не предлагать, общение только по телефону или фейстайму. Да, кстати, настоящему пьянице секс и не нужен, у него в приоритете алкоголь. #поэзия #искусство #литература #гуманитарий #философия #музыка #пение #обсуждениепороковиязвобщества #постояннымклиентамприятныйбонус #нелюблюбезделие #работаем #наблаготворительность

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

"Это просто все мерзко. Просто "фу". Вы похожи на быдло! Куда катится мир", "Господи, где мозги?", "Столько грамматических ошибок, как же вы пишите сочинения?", "Это ж насколько нужно быть бедной и отчаявшейся, чтобы так унижаться?", - комментируют фото в сети.

53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым фото с деньгами
53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым фото с деньгами
53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым фото с деньгами
53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым фото с деньгами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Штурм опубликовала пикантные снимки из постели.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
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