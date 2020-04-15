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15 апреля • обновлено в 04:28
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46-летняя российская актриса Волкова похвасталась телом в кружевном белье: пикантное фото

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Российская актриса Екатерина Волкова порадовала поклонников соблазнительной фотографией, на которой засветила роскошное тело.

Так, пикатный снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова

Instagram @volkovawolka

На фото звезда позирует в черном кружевном белье, сером пальто и лаковых туфлях на каблуках. Наряд подчеркнул соблазнительные формы Екатерины, акцентировав внимание на стройных ногах актрисы.

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Волковой, и засыпали комплиментами знаменитость.

"Вы словно ангел", "Очаровательная и сексуальная", "Шикарная", "Красавица", – писали в комментариях пользователи.

46-летняя российская актриса похвасталась телом в кружевном белье
46-летняя российская актриса похвасталась телом в кружевном белье
46-летняя российская актриса похвасталась телом в кружевном белье
46-летняя российская актриса похвасталась телом в кружевном белье
46-летняя российская актриса похвасталась телом в кружевном белье

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого фото, на котором она в белье.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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