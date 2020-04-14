42-летняя Климова завела сеть пикантным фото в костюме школьницы

Российская актриса Екатерина Климова порадовала поклонников провокационной фотографией, на которой позировала в костюме школьницы.
Так, пикантный снимок появился на личной странице 42-летней знаменитости в Instagram.
Екатерина Климова
fromua.news
На фото Екатерина позирует в школьной форме, с двумя хвостиками и бантами, а также в очках.
"Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием", – такой подписью сопроводила публикацию звезда.
Новая фотография вызвала бурные эмоции у подписчиков Климовой. В комментариях пользователи засыпали актрису комплиментами.
"Климовой пять за внешний вид", "Мне бы такую одноклассницу", "Просто огонь", "Секси-школьница", – восхищались поклонники.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова порадовала поклонников архивными фото, на которых она позирует в короткой юбке и соблазнительном топе.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.