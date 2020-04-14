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14 апреля • обновлено в 11:41
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42-летняя Климова завела сеть пикантным фото в костюме школьницы

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Российская актриса Екатерина Климова порадовала поклонников провокационной фотографией, на которой позировала в костюме школьницы.

Так, пикантный снимок появился на личной странице 42-летней знаменитости в Instagram.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

fromua.news

На фото Екатерина позирует в школьной форме, с двумя хвостиками и бантами, а также в очках.

"Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием", – такой подписью сопроводила публикацию звезда.

Новая фотография вызвала бурные эмоции у подписчиков Климовой. В комментариях пользователи засыпали актрису комплиментами.

"Климовой пять за внешний вид", "Мне бы такую одноклассницу", "Просто огонь", "Секси-школьница", – восхищались поклонники.

42-летняя Климова завела сеть пикантным фото в костюме школьницы
42-летняя Климова завела сеть пикантным фото в костюме школьницы
42-летняя Климова завела сеть пикантным фото в костюме школьницы
42-летняя Климова завела сеть пикантным фото в костюме школьницы
42-летняя Климова завела сеть пикантным фото в костюме школьницы
42-летняя Климова завела сеть пикантным фото в костюме школьницы

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова порадовала поклонников архивными фото, на которых она позирует в короткой юбке и соблазнительном топе.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Екатерина Климова
Место
Россия
Тег
Новости России
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Kom AV
Kom AV
Форма из секс-шопа что ли? Год назад выпускницы московских школ именно там приобретали ретро наряд для выпускных...
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