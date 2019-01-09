150 тысяч за день: дочь Абрамовича похвасталась роскошным отдыхом на островах

23-летняя София Абрамович, дочка миллиардера Романа Абрамовича, провела новогодние праздники на Мальдивских островах.

Как сообщает журнал Super, наследница предпринимателя от души отдохнула в пятизвездочном отеле One&Only Reethi Rah, где один день проживания стоит около 150 тысяч рублей (около 60 тысяч гривен. – Ред.).

"И это только с включёнными завтраками. Количество шампанского, выпитого компанией во время праздничных вечеров и отдыха на пляже, мы, пожалуй, считать не будем", – сказано в сообщении.

Она не забыла провести фотоотчет, чтобы показать поклонникам, как отдыхает на Мальдивах. В частности, Абрамович продемонстрировала, как может держать стойку на доске для серфинга, а также просто пляжные фото.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Мальдивские острова оказались крайне популярными в эти новогодние праздники. Туда отправилась отдыхать скандальная балерина Анастасия Волочкова, которая тут же ужаснула пользователей серией снимков со шпагатом и объявила о переезде на острова.

Туда же отправились известные супруги Ксения Собчак и Максим Виторган, слухи о разводе которых появились в середине декабря.