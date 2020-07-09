10 сильных фраз Лии Ахеджаковой, доказывающих, что она друг Украины

Советская и российская актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова в четверг, 9 июля, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 82 года.

Актриса известна своей активной гражданской позицией, она не раз высказывалась в поддержку Украины после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. OBOZREVATEL предлагает вспомнить 10 самых сильных фраз Ахеджаковой, которых доказывают, что она друг украинцев.

О поддержке Украины

Пусть оскорбляют, пусть кидают в меня камни, но я лично Украину не предам! Ни под каким видом, даже если меня будут так жестоко оскорблять и унижать.

Об аннексии Крыма

Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это абсолютно не оправдывает воровство. Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно – отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы. еперь я "террористка" в отношении Крыма. Правда, я "террорист" в компании самых уважаемых представителей нашей культуры. Мы "враги народа" и, главное, "террористы". Но такая удивительная компания – честь для меня.

Лия Ахеджакова 9 июля отмечает свой день рождения

О поездке в Крым

Обожаю Крым, но больше туда ни ногой.

О Майдане и "черном списке" российских артистов

Неправильная мера. А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из Небесной Сотни отдали не за это.

О войне России против Украины

Незаметно подкрался этот ужас, который в ненормативной лексике имеет адекватное название о том, что незаметно подкрадывается.

О политике в России и Украине

Зеленский – неопытный политик, это дополнительные трудности для него (власть, – ред.). Мир политики для молодого порядочного человека, взвалившего на себя огромную ответственность за свою страну, непредсказуем, требует изворотливости, готовности к провокациям, предательству... В России в эту политику пришли новые молодые образованные люди. Их оттирают, арестовывают, не допускают к выборам, нарушая все законы, в том числе попирая Конституцию. Посмотрите на выборы в Мосгордуму.

Лия Ахеджакова не раз выступала в защиту интересов Украины vk.com

Об Олеге Сенцове

Ахеджакова призывала освободить украинского режиссера Олега Сенцова, которого Кремль незаконно удерживал в тюрьме.

"Что происходит? Как нам не стыдно? Под завесой этой наркоты, этого мундиаля, всеобщее веселье, радость, победы. Население оказалось готовым принять с распростертыми объятиями весь мир... Но тихонечко, тихонечко, за ставнями, под ковром человек уже 54-й день голодает.

О возможном примирении Украины и России

С Грузией была война, короткая, но жестокая. И вот мы поехали на новый 2019 год в Тбилиси. Ах, какое всё родное и любимое! И так же было в Одессе – всё родное, но я не могу знать, когда-же власти договорятся: может завтра, а может через 100 лет. А может, никогда не простят нам ни Крым, ни Донбасс – неизвестно.

О пропаганде Кремля

Есть какая-то национальная идея – искать все время врага, где его нет: то американцы у них виноваты, то англичанка гадит, то Украина мешает нам жить, то Грузия неприятна. Пропаганда работает на какую-то часть населения, которая не задумывается, ей просто не до этого. Денег нет. Деревни горят, затоплены огромные районы, ипотека, больные дети, лекарств нет, зарплата убогая... Слыхали песню Бориса Гребенщикова "Вечерний мудазвон"? Гребенщиков сформулировал нашу телепропаганду, и этот диагноз уже никогда не отмыть.

О будущем России

Мы, люди СССР, не можем себе даже допустить, что может быть такой президент, как Зеленский. Понимаете, у людей в голове это не укладывается. Мы привыкли, что президентом должен быть юрист, очень мощный силовик или даже генерал. Лучше, чтобы из органов был генерал. Вот это система. У людей в голове не укладывается, как это, артист, с хорошей головой, с хорошими мозгами. …Если у россиян из головы уйдет эта ржавчина, которая наросла еще с 35-36 годов, то и у нас что-то изменится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова обратились с мощным требованием к Путину: полный текст.