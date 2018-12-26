"Зеленский — не Голобородько": Харчишин объяснил, как "слуга народа" запутал украинцев

Шоумен и лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский сильно отличается от своего сценического образа Василия Голобородько из "Слуги народа", поэтому его поход в президенты выглядит по меньшей мере некорректно.

Об этом заявил украинский рок-музыкант, лидер группы "Друга Рика" Валерий Харчишин в комментарии OBOZREVATEL.

Владимир Зеленский Кадр из сериала "Слуга народа"

"Если бы мы голосовали за Голобородько, персонажа сериала "Слуга народа", и если бы он был в реальной жизни Голобородько, и если бы он делал такие же дела и те же вещи, как в фильме — потому что сегодня мы не знаем, как живет Зеленский, хотя он и публичный. Его публичность ограничивается определенными рамками. Какую он политическую жизнь ведет...", — рассказал Харчишин.

"Поэтому при Голобородько в реальной жизни можно и нужно было бы голосовать и он бы нашел свой электорат, который сейчас просто путается — за кого он голосует: за Голобородько или по Зеленского", — говорит Харчишин.

При этом певец акцентирует, что Зеленский - замечательный человек и артист, но играть в политику – не самая лучшая идея.

"Мне нравится Зеленский, он хороший человек, хороший артист, мы никогда горшков не били, мы дружим, но оценить Зеленского на выборах я не могу. Голобородько — да. Он может набрать и более высокие рейтинги, чем Юлия Владимировна ", - убежден Харчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что он вместе с партией "Слуга народа" идут в политику.