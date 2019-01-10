Враждовали много лет: Пугачева засветилась в странной компании

Примадонна Алла Пугачева засветилась в неожиданной компании – артистка выступит на одной сцене с "императрицей" российской эстрады Ириной Аллегровой, несмотря на то, что многие годы артистки не общались между собой.
Совместный снимок Пугачевой и Аллегровой показал в сети известный в РФ композитор и музыкант Игорь Николаев, уточнив, что артистки вместе споют на сцене одного из телешоу на росТВ. Фото опубликовано в Instagram.
Подписчики музыканта отметили, что исполнитель редко радует их подобными снимками, добавив, что двух легендарных артисток крайне редко можно увидеть на одной сцене или в студии, так как они недолюбливали друг дружку и считались практически врагами на протяжении многих лет.
БЫЛО ОООЧЕНЬ ВЕСЕЛО И ДУШЕВНО!) Скоро! Премьера!!! 12 января! 1 канал! 19:30! До и после программы Время! "Сегодня вечером. Игорь Николаев"! Пока для затравочки - одно фото!) Продолжение следует!) @uliaveronika @alla_orfey #иринааллегрова #игорьниколаев #сегоднявечером @1tv #юлияпроскурякова #аллапугачева
"Редкий кадр, когда примадонна и императрица российской эстрады вместе на одной сцене", – удивились фолловеры.
"Ого! Видеть Ирину Аллегрову в кадре с Аллой Пугачевой… Это ничего себе! В первый раз такое вижу", – добавили другие.
Сегодня в 15:05 на @1tv - @alla_orfey в "ДОстоянии РЕспублики". Посмотрим, вспомним, как это было!) Кто где, а я буду смотреть в машине по дороге на концерт! В 19:00 - г. Люберцы! Приходите! Споём! #игорьниколаев #выпьемзалюбовь #достояниереспублики @maxgalkinru @orbakaite_k @npresnyakov
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети указали на странное поведение российской примадонны Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина.