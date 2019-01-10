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Враждовали много лет: Пугачева засветилась в странной компании

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Примадонна Алла Пугачева засветилась в неожиданной компании – артистка выступит на одной сцене с "императрицей" российской эстрады Ириной Аллегровой, несмотря на то, что многие годы артистки не общались между собой.

Совместный снимок Пугачевой и Аллегровой показал в сети известный в РФ композитор и музыкант Игорь Николаев, уточнив, что артистки вместе споют на сцене одного из телешоу на росТВ. Фото опубликовано в Instagram.

Подписчики музыканта отметили, что исполнитель редко радует их подобными снимками, добавив, что двух легендарных артисток крайне редко можно увидеть на одной сцене или в студии, так как они недолюбливали друг дружку и считались практически врагами на протяжении многих лет.

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"Редкий кадр, когда примадонна и императрица российской эстрады вместе на одной сцене", – удивились фолловеры.

"Ого! Видеть Ирину Аллегрову в кадре с Аллой Пугачевой… Это ничего себе! В первый раз такое вижу", – добавили другие.

Враждовали много лет: Пугачева засветилась в странной компании

Враждовали много лет: Пугачева засветилась в странной компании

Враждовали много лет: Пугачева засветилась в странной компании

Враждовали много лет: Пугачева засветилась в странной компании

Враждовали много лет: Пугачева засветилась в странной компании

Враждовали много лет: Пугачева засветилась в странной компании

Враждовали много лет: Пугачева засветилась в странной компании

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети указали на странное поведение российской примадонны Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина.

Персоны
Игорь Николаев (певец)Алла ПугачеваИрина Аллегрова
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