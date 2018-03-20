Украинская певица My Ree рассказала о своем счастье

Во вторник, 20 марта, в мире празднуют День счастья. Именно в этот день украинская певица My Ree решила рассказать о своем Счастье - домашнем любимце по кличке Lucky.

"С момента, как появился Лаки, в постели я не сплю одна. Лаки – это друг, который всегда рядом. Его можно обнять когда тебе хорошо или когда тяжело… Одним своим взглядом он меняет настроение на позитив! Это мое счастье и мое вдохновение!" – откровенно поделилась My Ree.

My Ree и Лаки Master Management

Пес артистки породы лайка - очень необычный, с особенной родословной. Эта необыкновенная порода и настоящая гремучая смесь - очень редкое соединение лайки с волком.

My Ree и Лаки Master Management

"Лаки - это наш счастливчик. Это уже наша вторая лайка с волком в семье. Первая живет с моими родителями в Ужгороде. У Лаки интересное соотношение дикого животного и верного друга. От отца-волка он взял достаточно много, оскал у него, как у настоящего волка. А вот глаза умные, как у человека. Он всегда рядом, но его никогда не бывает много. Он чувствует настроение! Он очень компанейский", - рассказала певица о своем друге.

My Ree и Лаки Master Management

В свободное время Рената (настоящее имя певицы) старается всегда быть с Лаки, он настраивает на позитив и переключает от работы. Хотя, как оказалось, это очень творческий пес.

My Ree и Лаки Master Management

"Впервые я встретила собаку, которая начала петь вместе со мной! Я даже не могла такого представить. Когда я пою, Лаки мне тихонько интонирует. Вначале подумала, что это случайно, а потом поняла, что он подпевает. Это так трогательно и интересно! Даже когда я слушаю новые демо от авторов, Лаки сразу голосом показывает, какая ему нравится, начинает подпевать! Конечно, у него, как у настоящей лайки, страсть к пению ночью. Иногда у нас получается отличный дуэт (смеется. – Ред.). Ведь песни лучше всего пишутся ночью и вдохновение сильнее. Интересно, как бы он себя вел на гастролях (улыбается. – Ред.). Таких верных друзей еще нужно поискать. Если у вас есть собака – это воспитывает много хороших качеств в характере. Это ответственность и счастье одновременно, это настоящий друг навсегда!" – добавила My Ree.