У главы семейства Кардашьян обнаружили рак

Американская телезвезда, глава знаменитого семейства Кардашьн Уильям Дженнер, который сменил пол и стал называть себя Кейтлин, страдает от рака кожи.

Артистка-трансгендер перенесла операцию по удалению злокачественного новообразования на коже, которое, по ее словам, возникло в результате солнечной радиации. Также Дженнер опубликовала снимок, на котором изображена с окровавленной раной на носу в своем Instaram-аккаунте, где и рассказала о тяжелом заболевании, пишет Мarie Сlaire.

Кейтлин Дженнер поделилась с пользователями историей о вреде солнца для кожи, а также настоятельно порекомендовала всем пользоваться солнцезащитными кремами, чтобы избежать рака кожи.

Кейтлин Дженнер с раной на лице Instagram @caitlynjenner

"Недавно мне пришлось удалить новообразование от солнечных лучей. Никогда не забывайте наносить на кожу солнцезащитный крем", - написала артистка-трансгендер.

Также отмечается, что 68-летняя Дженнер в настоящий момент боится остаться без носа и, что рак может распространиться по всему телу.

Напомним, трансгендер Кейтлин Дженнер (Уильям Брюс Дженнер) – популярная американская телезвезда, олимпийский чемпион по легкой атлетике и национальный герой США. Операцию по смене пола Уильям сделал в 2015 году, до этого он активно занимался спортивной карьеройю

Как сообщал "Обозреватель", 23-летняя девушка-трансгендер Кайли Поттс потратила 75 тысяч долларов, чтобы быть похожей на своего кумира - Instagram-диву Кайли Дженнер.