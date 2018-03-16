Названа причина, делающая людей трансгендерами

Ученые из бразильской Медицинской школы Университета Сан-Паулу провели масштабное исследование и выяснили, причины, из-за которых люди становятся трансгендерами.

Так, специалисты обнаружили, что мозг трансгендеров отличается от женского и мужского мозга размером островковой доли. Эта часть мозга отвечает не только за эмоции, но и за то, как человек воспринимает свое тело. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

При помощи магнитно-резонансной томографии учеными был осуществлен структурный анализ мозга 80 человек в возрасте от 18 до 49 лет. В эксперименте участвовало 20 трансгендерных женщин (мужской пол при рождении), которые не прибегали к гормональной терапии, и 20 трансгендерных женщин, принимавших гормоны не меньше года. Еще добровольцами стали обычные 20 мужчин и 20 женщин.

Life.ru

Островковая доля мозга у трансгендеров оказалась большего объема, чем у обычных мужчин, но меньше, чем у обычных женщин.

Ученые убеждены, именно в этом заключается основное физиологическое отличие мозга трансгендеров. При этом, такие особенности могут закладываться еще в период внутриутробного развития.

Таким образом, по мнению авторов исследования, трансгендерность нельзя считать сугубо социокультурным феноменом.

Как сообщал "Обозреватель", в сети активно обсуждают персону известной украинской певицы-трансгендера, участницы вокального шоу "Голос країни-8", Зианджи, которая ранее была известной, как исполнитель Борис Апрель. Напомним, каминг-аут Зианджи произошел в 2014 году.