Состоялась первая в Украине премия для детей-представителей шоу-бизнеса

В Киеве состоялась церемония награждения Bashka Kids Awards 2018 - первой и единственной в Украине премии в сфере детского шоу-бизнеса.

Мероприятие состоялось в галерее искусств "Лавра". Праздник превратился в настоящую творческую тусовку для детей и тинейджеров, сообщила пресс-служба организаторов.

С самого утра и до позднего вечера подростки и их родители имели возможность круто, весело и насыщенно провести время - на территории проведения Bashka Kids Awards 2018 функционировало сразу семь зон, где можно было посетить мастер-классы от известных влогеров, актеров и артистов, побывать на автограф-сессиях, научиться готовить вместе с выпускниками проекта "Мастер-Шеф. Дети", пройти мастер-классы в бьюти-индустрии, и даже нарисовать свою мечту.

Bashka Kids Awards Пресс-служба организаторов

Также на территории функционировал аукцион, где можно было приобрести вещи от

топовых украинских артистов.

Цель премии - поощрить талантливых и активных детей, тинейджеров за их проделанную работу и уже первые шаги в сторону шоу-бизнеса Украины. Основной задачей проекта является привлечение внимания к тому, что творчество которое создают дети самостоятельно, может быть интересным и качественным.

Bashka Kids Awards Пресс-служба организаторов

Организаторы и партнеры проекта определили фаворитов в восьми категориях, которым вручили статуэтки Bashka Kids Awards-2018, а также наградили профильными и такими необходимыми для дальнейшего развития своего творчества призами.

У каждого тинейджера и ребенка была возможность пройтись по красной дорожке, пообщаться в кругу творческих и амбициозных и конечно же посетить заключительный гала-концерт, на котором выступили яркие представители категории "Мой вклад в детский шоу-бизнес" , так и любимые подростками группы - DSIDE BAND, Lucky4, BRO (Borisenko Brothers) и многие другие, а закрывали концерт хедлайнеры события - популярная группа Open Kids.

Bashka Kids Awards Пресс-служба организаторов

"Это был своеобразный челлендж для нас, ведь ты не понимаешь на первых порах, какая реакция и какие эмоции могут быть у детей и подростков которые приняли участие в проекте. Всегда есть тот, кого отметили, и те, которым дали возможность показать себя уже на протяжении следующего года. Но то, что такой проект необходим для детей и их родителей – это факт. А горящие глаза тех, кто получил свою первую в жизни статуэтку на премии - многого стоят. Если кто-то из этих подростков, спустя несколько лет скажет в своих интервью, что именно участие в нашей премии дало им толчок и вдохновило на первые шаги в мире шоу-бизнеса - вот это успех и результат вложенной энергии", - отметили организаторы мероприятия.

Bashka Kids Awards Пресс-служба организаторов

Bashka Kids Awards и партнеры в каждой из восьми категорий отметили следующих юных и перспективных в таких категориях, как "Я - певец" (победительница - Ева Лепа), "Я - танцор" (Элина Антонова), "Лучший юный блогер" (Дмитрий Зубрицкий), "Актер дубляжа" (Лиза Сухоруко), "Я - художник" (Оля Балагуш), "Я - fashion модель" (Элина Липовая) и многие другие.

За вклад в детский шоу-бизнес приз от программного директора DJ FM Игоря Ковальского и

студии творческого развития Open Art Studio, а также участие в специальном проекте от DJ

FM и Bashka Kids Awards получили: Анастасия Багинская, Саша Миненок, Анна

Петраш, София Лозина и детский коллектив Kain Rivers.

Bashka Kids Awards Пресс-служба организаторов

Bashka Kids Awards Пресс-служба организаторов

Bashka Kids Awards Пресс-служба организаторов

Bashka Kids Awards Пресс-служба организаторов

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