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Это признание: театр на Подоле получил престижную премию

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Театр на Подоле в Киеве занял первое место в номинации "Архитектура культурно-социальных объектов" и получил гран-при конкурса Ukrainian Urban Awards. Результаты опубликованы на странице конкурса в Facebook.

На второй позиции оказалась экспозиция "Земля волков и медведей", которая размещена в Черкасском зоопарке.

В топ-тройку данной номинации также попал Национальный Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни.

Напомним, проект реконструкции театра разработало бюро Drozdov&Partners. Верх здания облицован фальцевым металлом, при реставрации использовали кирпич из старой постройки.

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Комплекс Героев Небесной сотни выделяется его символом - красной мишенью, в центре которой находится табличка с названием.

Экспозиция "Земля волков и медведей" отличается оригинальной айдентикой и лаконичностью.

Как сообщал CityOboz, названы шесть проектов, которые изменят Киев.

Тема
Kyiv.City
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