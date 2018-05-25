Руслана показала свой дом и рассказала о секретах долголетия

24 мая певица Руслана отпраздновала свой юбилей в необычной манере. Певица пригласила журналистов в свой энергоактивный дом, который полностью обеспечивается чистой энергией. Уже много лет певица пропагандирует здоровый образ жизни.

Руслана встретила журналистов в своей большой студии, где сразу презентовала акустическую версию новой песни "Angel". Новая песня артистки не похожа на ее прежние песни из альбома "Дикі танці", трек получился лирический и очень мелодичный. На студии Руслана продемонстрировала гостям виртуозную игру на трембите и интересные ритмы, сыгранные на обычной косе.

После Руслана провела экскурсию по своему дому, где расположены репетиционная база, студия звукозаписи, видеостудия, зимний сад. Все помещения на 100% обеспечиваются энергией ветра, солнца и земли. Вокруг дома растет много цветов и душистых трав, на зеленом партере перед домом с высоты птичьего полета можно угадать рисунки из молодого самшита, высаженного в форме рун. Это идея мужа Русланы – Александра Ксенофонтова.

Дом Русланы Фото: "Master Management"

Дом Русланы Фото: "Master Management"

Руслана Фото: "Master Management"

С гостями Руслана поделилась своим рецептом красоты и долголетия: "Рецепт долголетия и красоты — это неисчерпаемая энергия в каждом из нас. Она сохранена в нашей аутентичной культуре, которую я всесторонне изучаю. Я очень углубилась в изучение этой культуры. И не только в Карпатах, а по всей Украине. Меня интересуют все наши обряды и традиции, которые несут в себе элементы уникальной музыки с уникальными свойствами. В Украине, как и на Тибете, в Индии и Африке, сохранены техники исцеления музыкой. Музыка — это ваш голос, ваше тело, которые объединяются с энергией стихий. В горах принято петь. Когда я углубилась в нашу аутентичность, я поняла, что в Украине существует такая музыка, которой исцелялись. Собственно для этого мы сейчас и готовим новый проект, новое шоу, главной целью которых является призыв к людям переходить на чистые источники энергии".

Руслана с поклонниками Фото: "Master Management"

Руслана Фото: "Master Management"

Руслана Фото: "Master Management"

Руслана Фото: "Master Management"

Руслана Фото: "Master Management"

Руслана поднялась на террасу крыши своего дома и показала часть энергонезависимых технологий, которые использует ее энергоактивный дом - ветрогенераторы, солнечные батареи и солнечные коллекторы.

По традиции, Руслана загадала желание и задула свечи на именинном торте, который подарила мама Нина Аркадьевна. Сразу после дня рождения артистка отправилась в аэропорт, следующей страной в графике певицы значится Китай.

Прямо перед вылетом, в аэропорту фаны из разных уголков Украины устроили сюрприз для Русланы – приехали с шариками, фруктовыми букетами и цветами, чтобы поздравить певицу. Поклонники подарили Руслане красивое платье-вышиванку.

Руслана призналась, что это был один из самых запоминающихся дней рождений в ее жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Руслана раскритиковала украинских звезд в России.