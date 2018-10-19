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''Очень тоскую'': ''крымнашистка'' Арбенина рассказала, как ей плохо без Украины

38.5тЧитать материал на украинском

Российская рок-певица Диана Арбенина, которая ранее активно давала концерты в оккупированном Крыму, высказалась о том, что скучает по Украине.

Фронтменша группы "Ночные снайперы" заявила, что российские музыканты многое потеряли из-за того, что их не пускают в Украину. Об этом Арбенина рассказала в интервью для программы "А поговорить?" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Не, я в Украине не была. Меня туда не пускают. Даже не знаю, почему. Хотели там сделать концерт, но сказали, что меня не пустят в страну - я на сайте какого-то "Миротворца", - рассказала певица и добавила, что очень тоскует по турам в Украине.

''Очень тоскую'': ''крымнашистка'' Арбенина рассказала, как ей плохо без Украины

Диана Арбенина в проекте "А поговорить?"

YouTube

"Тоскую по этим турам. Если кто-то из музыкантов скажет, что им не понравилось в Украине - заканчивай сразу интервью, тебе врут. В Украине всем нравилось, потому что это самый музыкальный народ, у них классная музыка, классная альтернатива. Они классно всех принимали, всех, без исключения", - отметила Арбенина.

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Также артистка добавила, что российские музыканты очень сильно потеряли в "междуусобной сваре", которая продолжается между Украиной и Россией.

"Не мы начали ссориться, но платим мы", - подытожила рокерша.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диана Арбенина представила в сети новое видео к песне "Короны", за которое ее раскритиковали поклонники.

Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Запрет российских звезд в УкраинеАннексия Крыма
Персона
Диана Арбенина
Объект
Крым
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Эта сушеная макака дуру включила "А миня-та за што?"
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Карнюшин Александр
Карнюшин Александр
Так воно й має бути бо наша держава то є кожен українець ,а не простір ,ми самі захищаємо свій дом ,свій світ
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Иванов Понтелеймон
Иванов Понтелеймон
Ну так ей плохо без Украины что кусок салона в рот не лежит.
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