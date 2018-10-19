''Очень тоскую'': ''крымнашистка'' Арбенина рассказала, как ей плохо без Украины

Российская рок-певица Диана Арбенина, которая ранее активно давала концерты в оккупированном Крыму, высказалась о том, что скучает по Украине.

Фронтменша группы "Ночные снайперы" заявила, что российские музыканты многое потеряли из-за того, что их не пускают в Украину. Об этом Арбенина рассказала в интервью для программы "А поговорить?" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Не, я в Украине не была. Меня туда не пускают. Даже не знаю, почему. Хотели там сделать концерт, но сказали, что меня не пустят в страну - я на сайте какого-то "Миротворца", - рассказала певица и добавила, что очень тоскует по турам в Украине.

Диана Арбенина в проекте "А поговорить?" YouTube

"Тоскую по этим турам. Если кто-то из музыкантов скажет, что им не понравилось в Украине - заканчивай сразу интервью, тебе врут. В Украине всем нравилось, потому что это самый музыкальный народ, у них классная музыка, классная альтернатива. Они классно всех принимали, всех, без исключения", - отметила Арбенина.

Также артистка добавила, что российские музыканты очень сильно потеряли в "междуусобной сваре", которая продолжается между Украиной и Россией.

"Не мы начали ссориться, но платим мы", - подытожила рокерша.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диана Арбенина представила в сети новое видео к песне "Короны", за которое ее раскритиковали поклонники.