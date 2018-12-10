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''Очень часто'': украинская секс-бомба рассказала о ''подводных камнях'' шоу-бизнеса

2.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, экс-вокалистка группы Nikita, рассказала о том, что ей очень часто приходится петь под фонограмму.

Так, секс-бомба отметила, что это один из принципов современного шоу-бизнеса, поэтому выступления под "фанеру" она считает вполне нормальными. Об этом звезда рассказала в шоу "Караоке на колесах", выпуск которого опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Очень часто приходится петь под фонограмму, я этого не скрываю. Конечно, на сольных концертах, когда звук позволяет, я пою. Но есть несколько песен в программе, которые я пою под фонограмму", – поделилась Даша.

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"Не могу сказать, что я очень хорошо пою. Также я не могу сказать, что хорошо танцую. Но я очень люблю делать и то, и то", – подчеркнула Астефьева.

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Как сообщал OBOZREVATEL, певица Даша Астафьева вызвала среди поклонников в сети споры по поводу своей новой работы. Артистка презентовала пошлый клип на песню "Fetish". В нем Астафьева появилась в разных образах: от сексуального к чувственному. Она примерила на себя несколько различных нарядов для секс-развлечений и даже "пытала" молодого человека веревками.

Персона
Даша Астафьева
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