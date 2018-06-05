"Надоели мужчины": Рианна бросила саудовского миллиардера

Известная американская певица Рианна рассталась со своим возлюбленным, миллиардером из Саудовской Аравии Хасаном Джамилем.

Причиной разрыва стало то, что миллиардер якобы надоел певице. Знакомые Рианны рассказали, что ей свойственно уставать от мужчин и от отношений в целом, поэтому ей просто иногда нужно время для отдыха, пишет Life.Ru.

Несмотря на многомиллиардное состояние своего возлюбленного, знаменитая поп-дива не смогла насильно заставлять себя продолжить с ним отношения.

Рианна и Хасан Джамиль Cosmopolitan

Роман Рианны с арабским бизнесменом начался примерно год назад. При этом в социальных сетях певица писала, что влюбилась и наконец счастлива с Хасаном Джамилем. Со временем звезда осознала, что пока не готова к семейной жизни.

Публикация от Rihanna & Hassan (@rihassann) 14 Янв 2018 в 5:10 PST

Сообщается, сам Хасан Джамиль не ожидал такого скоропалительного решения от знаменитой исполнительницы, поскольку поводов для разрыва не было. К слову, пара тщательно скрывала свои отношения, поэтому увидеть их вместе можно было крайне редко. Существуют предположения, что певица действительно не испытывала к бойфренду сильных чувств или просто хотела держать свое счастье в секрете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Рианна презентовала свой бренд нижнего белья Savage x Fenty. Белье от авторского бренда исполнительницы подходит для девушек с любой фигурой: как худеньких, так и весьма пышных.