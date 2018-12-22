''Хорошо придуривается на ТВ": звезда ''Квартала'' оконфузился в разговоре с юмористкой

Известный юморист из студии "Квартал 95" Евгений Кошевой во время визита на Закарпатье принял участие в шоу блогерши и юмористки Леры Мандзюк.

Артисту нужно было угадывать забавные слова закарпатского диалекта. Курьезное видео опубликовано на Youtube-канале Леры (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

"Во время съемки видео никто не пострадал. Никто, кроме психики Жени Кошевого. Но он сам попросился, я не могла отказать лысому мужчине. У нас так ни принято. Люблю закарпатский язык. Надеюсь, вы тоже", – подписала Мандзюк ролик.

Евгений Кошевой и Лера Мандзюк Скриншот из видео

Лера, которая прославилась благодаря феерическому участию в шоу "Рассмеши комика" устроила для известного "кварталовца" Кошевого тест на понимание закарпатского диалекта. Евгению необходимо было угадывать закарпатские слова, такие как "оболок", "алдомаш", "бокончі", "шитимині" и другие.

Юморист не угадал большинство из них, однако озвучил несколько смешных версий значения диалектизмов. К примеру, на слово "луйтра", которое означает "лестница", Евгений предположил, что это – швея.

Евгений Кошевой и Лера Мандзюк Скриншот из видео

Интересно, что ролик опубликован под названием "Лєра дримбнула Кошового", а слово "дримбати", как оказалось, означает описание полового акта.

Евгений Кошевой и Лера Мандзюк Скриншот из видео

Ролик спровоцировал бурную реакцию в сети. Многие пользователи отметили, что Евгений Кошевой, на самом деле, очень умный мужчина, однако "хорошо придуривается" для того, чтобы развлекать публику на телевидении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Кошевой попал в скандальную ситуацию из-за высказываний о русском языке. Так, он признался, что его раздражают фразы вроде "чемодан – вокзал - Россия". Юморист и актер отметил, что знает украинский язык практически досконально, но говорить привык на русском, так как около 15 лет прожил на Донбассе.