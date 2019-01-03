Группа KAZKA вновь поборется за билет на ''Евровидение''

Украинская группа KAZKA, авторы хитов "Плакала", "Свята" вновь поборются за право представлять страну на песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Для этого, как стало известно из поста телеканала СТБ в Facebook, коллектив подал заявку на участие в Национальном отборе претендентов, который состоится уже в феврале.

Фото: unian.ua

"Поплакала і знов заявку подала..." — сиронизировали авторы поста в соцсети, указывая на то, что Национальный отбор 2019 года будет уже второй попыткой коллектива попасть на главный песенный конкурс Европы.

В прошлом году KAZKA попытала удачу с песней "Дива", однако группа не набрала достаточное количество очков для прохождения в финал.

В ближайшее время группа наверняка представит конкурсную песню, так как согласно правилам "Евровидения", конкурсный трек должен быть уникальным, и не должен звучать где-либо до отборочного этапа.

Напомним, первый и второй полуфиналы Национального отбора пройдут 9 и 16 февраля, финал, в котором путем голосования судей и телезрителей будет выбран представитель Украины на "Евровидении-2019" — 23 февраля. В конце декабря в Украине утвердили состав жюри Нацотбора, продюсером эфиров по-прежнему выступит Руслан Квинта, ведущим — юморист, телеведущий Сергей Притула.

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