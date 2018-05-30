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"Горжусь!" Элтон Джон похвалил украинцев

1.6тЧитать новость на украинском

Британский музыкант и общественный деятель Элтон Джон похвалил украинцев.

Своими впечатлениями от поездки в Киев, где он провел встречу с украинскими борцами со СПИДом и пообщался с ВИЧ-позитивными людьми, артист поделился в социальной сети Instagram.

"Я очень горжусь тем, как люди в Украине охватывают осознание ВИЧ и занимаются просвещением по этому вопросу. Мы сделали так много успехов, начав работать над этим 11 лет назад", - написал Элтон Джон.

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Отметим, что в Украину музыкант приехал со своим мужем Дэвидом Фернишем. Звезды прибыли по приглашению фонда Елены Пинчук "АнтиСПИД". 71-летний певец является известным активистом и меценатом организаций, которые способствуют борьбе с ВИЧ/СПИДом в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элтон Джон встретился в Киеве с мальчиком, которого не смог усыновить девять лет назад.

Персона
Элтон Джон
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