Элтон Джон встретился в Киеве с мальчиком, которого не смог усыновить 9 лет назад

Британский музыкант и общественный деятель Элтон Джон встретился в Киеве с 10-летним Львом Агеевым, которого певец хотел усыновить в 2009 году.

Элтон Джон увиделся с ребенком 28 мая во время фестиваля "Кураж Базар", где проводилась благотворительная акция по профилактике и борьбе со СПИДом в Украине. Мальчик приехал на встречу с музыкантом при содействии фонда "АнтиСПИД" Елены Пинчук, сообщает "Украина молодая".

Элтон Джон впервые увидел ребенка девять лет назад во время визита в приют в Макеевке. Тогда певец и его партнер Дэвид Ферниш предложили усыновить 14-месячного ВИЧ-инфицированного мальчика, но власти им отказали.

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В 2014 году, с началом российской агрессии в Украине, именно Элтон Джон помог мальчику и его брату Артему вместе с бабушкой переехать во Львов из оккупированной Макеевки, что под Донецком.

Элтон Джон и Лев Агеев в 2009 году umoloda.kiev.ua

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