"Это катастрофа": Зеленский сделал заявление по запрету российских звезд в Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен и основатель успешной студии "Квартал 95" Владимир Зеленский высказался о запрете на въезд российских звезд на территорию Украины.

По мнению шоумена, в России многие артисты поддерживают Украину, но, в то же время, многие превратились уже из артистов в политиков. Поэтому нужно разграничивать их и анализировать, кого впускать в Украину, а кого – нет. Об этом шла речь в интервью для издания РБК Украина (видео смотрите ниже).

Владимир Зеленский РБК Украина

"Артистов же тоже нужно делить. Я понимаю, почему сначала запретили въезд. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. И некоторые российские артисты превратились из артистов – взять того же Пореченкова и Охлобыстина – в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа. Эти люди уже не артисты. Им, конечно, не должен быть разрешен въезд в Украину", – подчеркнул Зеленский.

Также кандидат в президенты заявил, что в то же время не все российские звезды поддерживают политику Кремля, в таком случае нельзя запрещать им ездить в Украину и давать тут концерты.

"Информационная война продолжается. Сейчас просто совершенно другой этап. Я считаю, что к этому вопросу нужно подходить избирательно. Если мы с вами берем Макаревича... И каждому такому человеку, как Макаревич, стыдно за то, что делает Кремль. Понимаете? Ну как мы можем запрещать таким парням въезд? Или Лия Ахеджакова? Талантливейшая актриса. Им очень сложно", – добавил новоиспеченный политик.

Зеленский во время интервью YouTube (скриншот видео)

Также Зеленский считает, что к таким артистам, которые открыто называют Кремль и Россию агрессорами, а также выступают против аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе, нужно в Украине быть максимально открытыми.

"Для меня они сегодня большие украинцы, я их таковыми считаю. Поэтому – выборочно, список должен быть избирательным. Ко всему в жизни, вы же знаете, надо подходить избирательно", – подытожил Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг детства рассказал неизвестные факты о Владимире Зеленском, а также назвал причину, по которой тот решил баллотироваться в президенты Украины.

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