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"Это катастрофа": Зеленский сделал заявление по запрету российских звезд в Украине

10.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины, шоумен и основатель успешной студии "Квартал 95" Владимир Зеленский высказался о запрете на въезд российских звезд на территорию Украины.

По мнению шоумена, в России многие артисты поддерживают Украину, но, в то же время, многие превратились уже из артистов в политиков. Поэтому нужно разграничивать их и анализировать, кого впускать в Украину, а кого – нет. Об этом шла речь в интервью для издания РБК Украина (видео смотрите ниже).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

РБК Украина

"Артистов же тоже нужно делить. Я понимаю, почему сначала запретили въезд. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. И некоторые российские артисты превратились из артистов – взять того же Пореченкова и Охлобыстина – в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа. Эти люди уже не артисты. Им, конечно, не должен быть разрешен въезд в Украину", – подчеркнул Зеленский.

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Также кандидат в президенты заявил, что в то же время не все российские звезды поддерживают политику Кремля, в таком случае нельзя запрещать им ездить в Украину и давать тут концерты.

"Информационная война продолжается. Сейчас просто совершенно другой этап. Я считаю, что к этому вопросу нужно подходить избирательно. Если мы с вами берем Макаревича... И каждому такому человеку, как Макаревич, стыдно за то, что делает Кремль. Понимаете? Ну как мы можем запрещать таким парням въезд? Или Лия Ахеджакова? Талантливейшая актриса. Им очень сложно", – добавил новоиспеченный политик.

Зеленский во время интервью

Зеленский во время интервью

YouTube (скриншот видео)

Также Зеленский считает, что к таким артистам, которые открыто называют Кремль и Россию агрессорами, а также выступают против аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе, нужно в Украине быть максимально открытыми.

"Для меня они сегодня большие украинцы, я их таковыми считаю. Поэтому – выборочно, список должен быть избирательным. Ко всему в жизни, вы же знаете, надо подходить избирательно", – подытожил Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг детства рассказал неизвестные факты о Владимире Зеленском, а также назвал причину, по которой тот решил баллотироваться в президенты Украины.

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Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персоны
Владимир Зеленскийстудия "95 квартал"
Теги
Выборы 2019дебатызапретзапретили въезд95 Квартал
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да посрать на Перечонкова и Охлобыстина. Вернется Портнов и вместе с Лукаш они быстро все со всех поснимают.
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Хохол Віталій
Хохол Віталій
Іноді коли він щось каже здаеться що він марить. До чого тут Макаревич і Ахіджакова.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
"Многие друзья жалуются — заходят в Facebook , а там ежедневный поток негатива, связанного с выборами. Что произошло с людьми?"___Журналюги накачали негативом.Они считают, что негативные новости повышают рейтинг их говноСМИ..
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