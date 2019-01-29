Довольных не будет: звезда ''Игры престолов'' рассказала о финале сериала

Одна из главных актрис "Игры престолов" Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале Арью Старк, рассказала о том, что думает о завершении телесаги.

Как передает Sky News, актриса отметила, что заключительный сезон заслуживает восхищения, однако вряд ли кто-либо останется доволен его завершением.

Мэйси Уильямс Фото: thisisinsider.com

"Никто не будет доволен, когда сериал закончится. Вряд ли кто-то хочет, чтобы он вообще заканчивался, но я действительно горжусь этим финалом", - отметила она.

"Лично у меня будет странное ощущение. Каждый уходящий день приближает меня к тому, что сериал перестанет быть частью моей жизни. Самое время уйти", - подытожила Уильямс.

Напомним, "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Восьмой, финальный сезон сериала стартует 14 апреля.

Ранее поклонники фэнтези-саги в трейлере восьмого и заключительного сезона сериала нашли подтверждение одной из фанатских теорий.

Как писал ранее OBOZREVATEL, дублерша Эмилии Кларк в сериале "Игры престолов" Рози Мак, которая вышла замуж на 9-й день знакомства с мужем, родила первенца. Актриса стала мамой мальчика. Она рассказала о событии на своей странице в Instagram, поделившись трогательными фото с новорожденным.

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