"Для тебя..." Лобода заинтриговала голым сюрпризом для тайного возлюбленного

Украинская поп-дива Светлана Лобода заинтриговала фанов пикантным видео в сети, которое, судя по всему, посвятила своему тайному возлюбленному и отцу ее новорожденной дочери Тильды.

Короткое видео из ванной комнаты артистка опубликовала в личных Instagram-сториз со скромным комментарием "Для тебя...", который прописала на английском языке.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Для поста в "сториз" Светлана Лобода, принимая ванну, сняла на видео свои ноги. Во время съемки певица также спела несколько строчек своей песни "Текила-любовь".

Напомним, Светлану Лободу с первых дней беременности вторым ребенком подозревают в отношениях с немецким певцом и музыкантом, лидером знаменитой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, с которым она познакомилась на фестивале "ЖАРА" в Баку в 2017 году. Сама же артистка никак не комментирует догадки журналистов и отказывается называть имя возлюбленного.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн Фото: life.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, вероятный отец дочери Светланы Лободы приедет с концертом в Киев. Артист намерен представить в столице свой одноименный индастриал-метал-проект, а текже переиздание сборника авторской поэзии.