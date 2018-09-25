МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

"Для тебя..." Лобода заинтриговала голым сюрпризом для тайного возлюбленного

1.5тЧитать материал на украинском

Украинская поп-дива Светлана Лобода заинтриговала фанов пикантным видео в сети, которое, судя по всему, посвятила своему тайному возлюбленному и отцу ее новорожденной дочери Тильды.

Короткое видео из ванной комнаты артистка опубликовала в личных Instagram-сториз со скромным комментарием "Для тебя...", который прописала на английском языке.

"Для тебя..." Лобода заинтриговала голым сюрпризом для тайного возлюбленного

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Для поста в "сториз" Светлана Лобода, принимая ванну, сняла на видео свои ноги. Во время съемки певица также спела несколько строчек своей песни "Текила-любовь".

Новости
"Кто встречает ее с цветами?" Лорак вдали от мужа похвасталась сюрпризом

Напомним, Светлану Лободу с первых дней беременности вторым ребенком подозревают в отношениях с немецким певцом и музыкантом, лидером знаменитой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, с которым она познакомилась на фестивале "ЖАРА" в Баку в 2017 году. Сама же артистка никак не комментирует догадки журналистов и отказывается называть имя возлюбленного.

"Для тебя..." Лобода заинтриговала голым сюрпризом для тайного возлюбленного

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Фото: life.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, вероятный отец дочери Светланы Лободы приедет с концертом в Киев. Артист намерен представить в столице свой одноименный индастриал-метал-проект, а текже переиздание сборника авторской поэзии.

Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)Тилль Линдеманн
Объекты
соцсетиInstagram
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Р Вячеслав
Р Вячеслав
Жаба вонючая непомнит кто ее прет, от кого дети.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги