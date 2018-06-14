Ани Лорак погрязла в миллионных долгах, пытаясь обойти Киркорова

Украинская певица Ани Лорак в попытках сделать свое шоу DIVA одним из самых грандиозных в российском шоу-бизнесе погрязла в миллионных долгах.

Как призналась сама артистка, тонны оборудования, сотни сценических костюмов и задействованный персонал обошлись ей в сумму, которую придется отрабатывать ближайшие несколько лет, пишет Clutch.

Масштабное шоу DIVA исполнительница представила весной этого года. Презентация прошла в Минске (Беларусь), после этого Лорак гастролировала в США и пяти российских городах.

DIVA, для реализации которого потребовалось более 210 тонн оборудования, сцена-трансформер, порядка 500 кинетических подвесов для создания трюков в воздухе, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и команда из 250 человек, стало вторым по затратам в шоу-бизнесе РФ. Певице не удалось обойти масштабами Филиппа Киркорова, однако вместо этого пришлось разбираться с долгами.

"Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать его буду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому что рассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета… речь идет о миллионах долларов…", - процитировал артистку источник.

На данном этапе Лорак приходится расширять свой гастрольный тур не только из-за любви к своим поклонникам, но и с целью выбраться из долговой ямы.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Ани Лорак разгневала сеть, спев легендарную украинскую песню.