В Кабмине рассказали о привилегиях Кобзона в Украине

Лишенный Украиной всех государственных наград российский эстрадный певец Иосиф Кобзон и так не обременял бюджет страны, поскольку не пользовался привилегиями, которые давали эти и другие формы отличия.

Об этом в эфире ObozTV заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Кобзон лишен указом президента всех наград, льгот и т.д. До этого, если бы он жил в Украине, то мог бы пользоваться теми преференциями, которые ему давали эти государственные награды. Но поскольку он проживал в Российской Федерации, то ничем он не пользовался", - отметил министр.

При этом он навел пример родственников боевиков, которые наоборот не спешат отказываться от украинских пенсий и других выплат.

"Если мы говорим о лидерах боевиков, то их родители живут на подконтрольной Украине территории и получают все выплаты, которые имеют граждане Украины. В прекрасный "русский мир" они ехать не желают", - подчеркнул Рева.

Полную версию интервью с Андреем Ревой смотрите в программе "Итоги дня с Вадимом Колодийчуком" 29 мая в 18:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского исполнителя Иосифа Кобзона указом президента лишили всех госнаград. Кроме того, против него применены: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; применение других запретов въезда на территорию Украины; лишение государственных наград Украины, других форм отличия; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом.