Уже выписали? Анджелину Джоли засекли в городе после слухов о дурдоме

Уличные фотографы засняли популярную актрису Анжелину Джоли на выходе из супермаркета.

Пополнить запасы актриса отправилась в компании троих своих детей — 13-летней Захары и 10-летних близнецов Нокса и Вивьен. Кроме них, Джоли сопровождал телохранитель, пишет Tmz.

Актриса счастливо улыбается и выглядит вполне нормально, если учесть слухи о том, что она была срочно госпитализирована в психиатрическую больницу.

Новости Анджелина Джоли решилась на важный шаг после развода

Джоли обязали вернуться в Лос-Анджелес вместе со всеми ее потомками на время, пока не будет решено дело об опеке над детьми Джоли-Питт. Ожидается, что слушание состоится на этой неделе. По такому случаю Анджелина наняла новых адвокатов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, после развода с актером Брэдом Питтом Анджелина Джоли легла в психиатрическую клинику.