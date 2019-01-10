Снова вместе, снова рядом: Лорак поймали с мужем и дочкой на элитном курорте

Популярная певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает в Майами, США, показала фото с дочкой Соней, которая прилетела туда вместе с отцом и скандальным мужем артистки Муратом Налчаджиоглу.

Примечательно, что практически одновременно серией фотографий с дочерью похвастался и Мурат, который прилетел в Майами вместе с девочкой на несколько дней позже, чем Лорак. Снимки размещены в "историях" Instagram-аккаунтов знаменитостей.

На фото у Ани Лорак и Мурата их совместная дочь изображена в одной и той же одежде, что доказывает, что пара пребывает в США вместе, несмотря на то, что совместных фото они не публиковали.

Скриншот из InstaStories Instagram @anilorak

Скриншот из InstaStories Instagram @muratnalca

Также стоит отметить, Лорак разместила в Stories странный ролик, где показала, как едет в автомобиле. Однако, в момент, когда в кадр попало кресло водителя, видео резко оборвалось. Возможно, за рулем был именно Мурат, примирение с которым артистка скрывает.

Скриншот из InstaStories Instagram @anilorak

Скриншот из InstaStories Instagram @anilorak

Скриншот из InstaStories Instagram @muratnalca

Скриншот из InstaStories Instagram @muratnalca

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу поделился трогательным фото с дочерью Софией, сделанным во время их совместного отдыха в США. Мужчина активно демонстрирует в сети, как проводит время с ребенком, при этом его знаменитая супруга, которая отдыхает также в Майами, на снимках и видео Мурата не фигурировала.