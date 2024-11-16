10 звезд, ставших друзьями задолго до популярности: вы будете удивлены. Фото

Взрослые часто любят лицемерить. Это удобно: помогает заводить выгодные знакомства, и никто не догадывается, что в действительности на уме. В этом есть и обратная сторона: труднее найти искренних и надежных друзей. Любой из них тоже может притворяться чистосердечным, а тайком иметь корыстные намерения. Вот почему знаменитости ценят дружбу с теми, кого знают со школьных лет (а то и с пеленок). Все просто – те прошли проверку временем: радовались успехам и поддерживали, когда что-то не удавалось.

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Итак, какие звезды стали друзьями до того, как о них узнал весь мир? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Адам Левин и Джона Хилл

Американский певец, лидер группы Maroon 5, Адам Левин и американский актер Джона Хилл были друзьями задолго до популярности. Они все свое детство провели в Лос-Анджелесе: вместе хулиганили, играли в баскетбол, смотрели фильмы, путешествовали и жили друг у друга дома... Когда же выросли, продолжили поддерживать связь. Хилл в интервью американскому радиошоу The Howard Stern Show сказал, что называет Левина своим старшим братом, и добавил: "Адам для меня – часть семьи. Я не вижу в нем чисто рок-звезду. Он для меня – отличный человек". А в 2014 году актеру выпала честь провести свадьбу друга, когда тот женился на намибийской модели Беати Принслу.

2. Джесси Джей и Адель

Британская исполнительница R&B Джесси Джей (Jessie J) и британская поп-певица Адель вместе обучались в школе Мэйфилд. "Мы пели во время перемен. Очевидно, тогда не осознавали, что вскоре это станет делом жизни... Она (Адель. – Ред.) в детстве всегда излучала положительную энергетику", – поделилась воспоминаниями Джей во время разговора с изданием People в 2020 году.

Сейчас знаменитости редко, однако находят время на встречи. Все из-за постоянных гастролей, многочисленных интервью и съемки клипов. "Я бы хотела сотрудничать с Адель. Думаю, мы бы сделали не классическую поп-песню, а что-то глубже", – добавила автор хита Price Tag.

3. Джон Красински и Би Джей Новак

Американский актер Джон Красински и его коллега Бенджамин Джозеф Манали Новак (Би Джей Новак) стали всемирно известными благодаря комедийному сериалу "Офис". А вот познакомились эти двое в школе. Новак уже в детстве твердо знал, что хочет покорить кинематограф. Так что охотно играл в школьных спектаклях. "Красински не был в восторге от этого (спектаклей. – Ред.). Он был спортсменом – капитаном баскетбольной команды. Присоединился к театру чуть позже... Это невероятно странное ощущение – играть в сериале с тем, с кем учился в одной школе", – сказал Новак в The Ellen DeGeneres Show.

4. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек

Американские актеры и сценаристы Мэтт Дэймон и Бен Аффлек познакомились на бейсбольном матче, когда первому было 10 лет, а второму – 8. Позже начали учиться в одной и той же школе, и оба увлеклись игрой в театре. "В детстве мы с Беном были влюблены в актерство и кино. Думаю, мы даже были одержимы идеей покорить кинематограф... Это сформировало наши общие цели и связало нас на всю жизнь", – сказал Дэймон в интервью Entertainment Tonight.

Став взрослыми, звездные друзья вместе снялись в ряде лент: "Умница Уилл Хантинг" (1997), "Школьные узы" (1992), "Блеск славы" (1995), "В погоне за Эми" (1997), "Девушка из Джерси" (2004), "Догма" (1999), "Последняя дуэль" (2021) и "Air: большой прыжок" (2023).

5. Кейт Хадсон и Лив Тайлер

Американские актрисы Кейт Хадсон и Лив Тайлер познакомились в 1990-х годах, в школе искусств и наук Crossroads (город Санта-Моника; США). С тех пор стали лучшими подругами. Известно, что обе договорились забеременеть примерно в один и тот же период – и родили первенцев в 2004 году. Кроме того, вместе они часто путешествуют и ходят на светские вечеринки... Поскольку Хадсон и Тайлер смогли достичь высот в кинокарьере, им повезло вместе пройти кастинг к ленте "Доктор Т и его женщины" (2000).

Ранее OBOZ.UA писал о звездных родственниках, которые носят разные фамилии. Например, американская актриса Мерил Стрип по материнской линии – троюродная сестра американской супермодели и актрисы Брук Шилдс.

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