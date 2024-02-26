Звезды 'Дьявол носит Prada' Энн Хэтевей, Мэрил Стрип и Эмили Блант воссоединились спустя 18 лет после выхода фильма и расстрогали фанатов

Звезды культового фильма "Дьявол носит Prada" Мэрил Стрип, Энн Хэтевэй и Эмили Блант воссоединились 24 февраля на церемонии SAG Awards-2024, чтобы вручить награду за актерскую роль в комедийном сериале. Кино с участием уже легендарного трио вышло на экраны в 2006-м – 18 лет назад.

74-летняя Стрип вышла на сцену и случайно врезалась в микрофон, прежде чем к ней присоединились Хэтевей и Блант. Судя по видео на официальном канале Netflix в YouTube, зал был в восторге от такого сюрприза.

"Две вещи: я забыла свои очки, очевидно, и конверт", – сказала актриса, прежде чем две другие звезды вышли, чтобы принести их. "Это древний вопрос – где заканчивается персонаж и начинается актер?", – продолжила Мэрил. Эмили Блант ответила: "Как мы только что видели, Мерил и ее персонаж из "Дьявол носит Prada" Миранда Пристли похожи на близнецов, не правда ли?". "Нет, нет, это не был вопрос", – добавила Хэтевей в ответ.

Дело в том, что согласно фильму Миранда Пристли – стервозная шеф-редактор модного издания, которая не щадит никого. В частности, своих ассистенток, которых и сыграли Блант и Хэтевей. С момента выхода комедийной драмы в прокат, актрисы любят вспоминать "Дьявол носит Prada", выступая на разных церемониях. В этом году SAG Awards не стала исключением.

Именно фильм 2006 года принес Мерил Стрип номинацию на церемонию Гильдии киноактеров и номинацию на "Оскар" за роль Миранды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как изменилась внешность Мерил Стрип, Энн Хэтевей и других актеров с момента выхода "Дьявол носит Prada". Детальнее – читайте в нашем материале.

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