Звездный парикмахер назвал самую требовательную артистку в украинском шоу-бизнесе: ты не имеешь права на ошибку

Звездный украинский парикмахер Михаил Прус назвал одну из самых требовательных артисток отечественного шоу-бизнеса. По его словам, работа с Тиной Кароль требует максимальной концентрации и не оставляет права на ошибку.

Он объяснил в интервью Славе Демину, что сотрудничество с артисткой такого уровня связано прежде всего с высокой ответственностью, ведь ее образ хорошо узнаваем и тщательно контролируется как самой певицей, так и публикой.

"Это очень большая ответственность. Потому что понимаешь – она самая топовая артистка Украины, 20 лет на сцене. Все дотошно знают ее образ: эта голливудская волна на одну сторону, красные губы. Мы начали сотрудничать, когда Тина пришла ко мне с запросом, что хочет что-то изменить", – отметил он.

Михаил Прус рассказал, что начал работать с Тиной Кароль в момент, когда она искала изменения в своем стиле. По его словам, тогда команда сосредоточилась на обновлении образа и поиске новых решений.

Парикмахер подчеркнул, что главным вызовом в такой работе является отсутствие права на ошибку, ведь любой неудачный шаг может иметь серьезные последствия для репутации специалиста.

"Иногда это очень сложно, потому что ты понимаешь: ты не можешь сделать ошибку. Если ты сделал ошибку – репутационно ты просто пропадаешь. На этого человека смотрит очень много людей", – объяснил Прус.

В то же время он отметил, что несмотря на напряженность процесса, считает такое сотрудничество большим профессиональным достижением.

Михаил Прус также прокомментировал распространенное мнение о том, что с Тиной Кароль сложно работать. Он отметил, что сложность заключается не в характере, а в высоких требованиях к результату.

"Для меня сложность – это о требовательности. Когда звезда такого масштаба, она очень много сделала, чтобы достичь этой вершины. И, конечно, она будет очень требовательна к тому, как выглядит и какие люди с ней работают", – сказал он.

Парикмахер добавил, что лично не считает это проблемой и даже предпочитает работать с такими клиентами.

"Сложной она является для тех, кто никогда не работал с таким масштабом. Я очень люблю требовательных клиентов. Для меня важно работать с большими и значимыми людьми", – подытожил Прус

Ранее OBOZ.UA писал, что звездный визажист Егор Андрюшин называл другую украинскую знаменитость самой требовательной в работе. Она также уже несколько десятилетий на сцене.

