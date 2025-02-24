Звезда 'Женского квартала' Марта Адамчук умилила сеть проникновенной песней о любви во время войны. Видео

Украинская певица и актриса Марта Адамчук, известная благодаря проекту "Женский квартал", тронула поклонников новой песней "Ало..." о силе любви во время войны. Видео с исполнением композиции артистка опубликовала в сети, поделившись эмоциями и глубокими размышлениями.

Видео дня

Клип к песне артистка создала в черно-белых тонах и без особой напряженности в сюжете. В кадре она предстала одна, создав из клипа лирическое видео. Его можно просмотреть на YouTube.

"Мы все хотим, чтобы все это закончилось. Хотим, что все наши близкие вернулись домой. Наши мужчины, женщины, родные, друзья. Мы не лелеем иллюзий, что все в какой-то один момент остановится и станет, как раньше. Нет, как раньше уже не будет никогда. Но наши вера и любовь – едва ли не единственное, что может творить чудо. Я верю, что каждая женщина дождется своего мужа, брата, отца. Верю и хочу, чтобы каждая семья воссоединилась. Эта песня о силе любви!", – отметила певица в описании.

Ее послания поняли поклонники и поделились своими впечатлениями от песни в Facebook:

"Какая гармония! Мелодия, поэзия, красота, интеллект, искренность, патриотизм!.. Талант не имеет границ! Спасибо и гордимся тобой, наша великая артистка!"

"Волшебная Марта, прекрасная работа, актуальная тема любви и войны. Великолепная песня, чудесное исполнение".

"Мартуся, это просто в сердце".

"До слез... Спасибо".

"Невероятно трогательно и нежно! Поразительное превращение и большой труд – из девочки из маленького городка в большую певицу!"

"Очень трогательно".

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