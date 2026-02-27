Звезда 'Во все тяжкие' скатился до роли в российском фильме после позорного ареста

Американский актер Рэймонд Крус в свое время был звездой мирового кино благодаря участию в культовом сериале "Во все тяжкие", однако в последние годы его имя перестало фигурировать в громких проектах, зато засветилось в отчетах полиции. В прошлом году артиста арестовали по подозрению в совершении мелкого хулиганства, а теперь он скатился до роли в российской картине. Он согласился сняться в ленте хип-хоп дуэта из РФ Miyagi & Эндшпиль.

Исполнители решили создать фильм-тизер к своему новому альбому ANABIOS, где главная роль досталась Рэймонду Крусу. Судя по трейлеру, который россияне показала на своем YouTube-канале, проект будет насыщен элементами драк и преследований, поэтому актер может в очередной раз перевоплотиться в антагониста.

Что известно о Рэймонде Крусе и его проблемах с законом

Рэймонд Крус родился 10 сентября 1964 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, однако имеет максиканские корни. Он рос в районе, где регулярно происходили бандитские разборки, а в 12 лет даже стал свидетелем стрельбы.

Среди работ с участием актера преобладают боевики и триллеры, где он нередко получал роли антагонистов. Самыми известными проектами, в которых снимался Рэймонд Крус, являются: "Прямая и явная угроза", "Во имя справедливости", "Скала", Blood In Blood Out и другие. Однако самым выдающимся в его биографии остается роль жестокого наркобарона Туко Саламанки в сериале "Во все тяжкие".

События в проекте развиваются в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Врачи диагностируют школьному преподавателю Уолтеру Уайту неизлечимый рак легких, после чего он перестает придерживаться каких-либо моральных ценностей и кардинально меняет свою жизнь. Мужчина производит амфетамин, продажей которого занимается его бывший ученик, и постепенно превращается из хорошего человека в жесткого наркобарона Гайзенберга.

С проблемами с законом Рэймонд Крус сталкивался не только в творческой деятельности. Как сообщал таблоид TMZ, в 2025 году его задержала полиция. Тогда актер мыл свой автомобиль и приказал дочери соседа отойти, однако его просьба была проигнорирована. После этого Крус якобы намеренно облил девочку водой из шланга. Сосед артиста вызвал полицию и его забрали в участок. Реймонд Крус определенный период находился за решеткой, а затем правоохранители отпустили его под личное обязательство. После позорного ареста актер возвращался домой с очень измученным и недовольным видом.

Кто такие Miyagi & Эндшпиль

Российский дуэт был основан двумя исполнителями Азаматом Кудзаевым (Miyagi) и Сосланом Бурнацевым (Эндшпиль). Сначала они выступали отдельно, а в 2015 году решили создать коллектив. Достичь успеха в индустрии музыки артисты смогли с помощью трека I Got Love, а позже работ Minor, Fire Man и Kosandra.

После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Miyagi & Эндшпиль решили занять молчаливую позицию. Они выпускают новые песни, но концертную деятельность поставили на паузу.

