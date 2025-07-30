Еще один украинский актер стал предателем: как звезда сериала 'Школа' с Луганщины продал родину за российские рубли

Украинский актер Даниэл Вегас (настоящее имя – Даниил Черкас), который стал известен аудитории благодаря главной роли в сериале "Школа", цинично предал родную страну. Кроме того, что блогер с Луганщины полностью замалчивает кровавую войну на Родине, он еще и отправился в страну-агрессор зарабатывать кровавые рубли, снимаясь в российских лентах.

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В своих соцсетях Даня Вегас похвастался трейлером к фильму "Твое сердце будет разбито", созданного по одноименному роману писательницы Анны Джей, где сыграет главную роль. Его партнершей стала актриса из РФ Вероника Журавлева, которая в свое время участвовала в проектах "Ералаш" и "След".

Судя по синопсису ленты, это будет типичная мелодрама без слишком оригинального сюжета. Ученица старших классов страдает от постоянного булинга в школе, поэтому чтобы хоть как-то защититься, она решает заключить сделку с хулиганом. Согласно договоренности, парень притворяется ее бойфрендом, а девушка должна делать все, что он скажет. Как и во многих других подобных проектах, со временем персонажи влюбляются друг в друга, однако на пути их отношений становятся родители и одноклассники.

Кстати, похоже, что актерский состав будущего проекта официально не сформирован. На странице фильма "Твое сердце будет разбито" в Instagram появилось видео, где Даня Вегас и Вероника Журавлева рекламируют ленту и призывают россиян принять участие в кастинге.

Не смог оставить без комментария эту ситуацию блогер Олег Машуковский, который коротко написал под трейлером: "Даня, ну как так...".

К нему присоединились и другие украинцы, которые были разочарованы циничным поступком актера:

"Реально предатель, только в 2018 в "Школе" был а теперь..."

"Ты на самом деле очень подходишь на эту роль. Просто жаль, что украинец взял и поехал в страну-врага во время полномасштабной войны, а теперь еще и будет платить им деньги на армию и оружие".

"Ну что скажешь, деньги не пахнут".

"Даня упал в моих глазах".

Заметим, что Даня Вегас родился в городе Северодонецк Луганской области. Он получил высшее образование в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля по специальности "Автоматизация и компьютерно интегрированные технологии". В 2016-м он переехал в Киев, где сначала начал развиваться как блогер, с позже ходить на различные кастинги в кино.

Главную роль в сериале "Школа" актер получил в 2018 году. Участие в ленте принесло Дани Вегасу узнаваемость, поэтому в 2019-м он снялся в проекте "Киевская звезда 2". Кстати, тогда же он получил награду "Актер года" по версии 1+1 Media. В 2020-м Вегас основал самый большой в Украине TikTok-house – uLove Home. Дом, где 15 блогеров снимали контент, был расположен в Гостомеле. Когда началась полномасштабная война, россияне уничтожили его до основания.

Однако, похоже, Дане Вегасу абсолютно безразлична террористическая деятельность РФ. Он удалил из своих соцсетей все посты об Украине и спокойно работает в России.

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