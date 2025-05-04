Звезда 'Вар'ятів' рассказал о тяжелой операции, из-за которой сбросил 54 кг: осталось 20% желудка

Бывший участник юмористического шоу "Вар'яти" Владимир Жогло открыто рассказал о непростом пути, который пришлось пройти ради здоровья. Он признался, что пережил серьезное хирургическое вмешательство – бариатрическую операцию по уменьшению объема желудка, после которой похудел на 54 килограмма менее чем за полгода. По состоянию на данный момент у него осталось всего 20% желудка.

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Жогло рассказал в интервью "Розмова", что на протяжении многих лет слышал замечания от знакомых, зрителей и даже незнакомых людей по поводу своего веса. Многие откровенно волновались за его здоровье, и эти переживания были небезосновательными: у юмориста был диабет второго типа, проблемы с режимом сна, питанием, а также с сердечно-сосудистой системой. Вопрос об изменении образа жизни стал острым – и фактически вопросом выживания.

"Было два варианта выхода из этой ситуации. Один из них – очень резко и самостоятельно взяться за себя и пойти по пути абсолютного изменения образа жизни, что очень сложно. В общем, классические методы, но с учетом, что у меня был диабет второго типа, есть конкретная диета № 9. Я понимал, что из-за моей занятости или специфики деятельности очень трудно соблюдать режим. Я не смог бы этого сделать. К тому же я очень редко отказываю, когда говорят: "Попробуй это вкусненькое". А как отказать, когда оно действительно вкусно? Мы пообщались с женой, и она настояла на втором варианте – пойти на операцию (бариатрическая)", – рассказал юморист.

По словам артиста, хирургическое вмешательство было проведено 1 декабря 2024 года. Его желудок уменьшили на 80% – осталось всего 20%, и именно благодаря этому организм начал потреблять гораздо меньше калорий. Первые две недели после операции он вообще не мог употреблять твердую пищу – только жидкость. Сейчас его порции не превышают 150 граммов за раз.

"Все работает так, как работало раньше. Просто происходит дефицит калорий. Первые две недели ты вообще ничего не ешь и дальше постепенно. Сейчас я не могу за один раз употреблять более 150 граммов пищи. Это единственное мое ограничение, хоть я ем все, но в очень маленьких порциях. Мне хватает, я наедаюсь и насыщаюсь", – поделился он.

Несмотря на эффективность метода, Жогло признается, что далеко не каждый может позволить себе такую операцию. Она дорогая, и в Украине ее часто используют не только для снижения веса, но и в сложных медицинских случаях, в частности при онкологических диагнозах.

"Я не мог себе этого позволить. И даже на момент операции у меня уже была ситуация по здоровью, когда врач мне сказал: я не знаю, сколько еще в таком режиме ты сможешь жить дальше, я не могу дать тебе каких-то гарантий, то ли это пол года, то ли это пять лет, то ли это десять лет. Может, через две недели ты уже будешь инсулинозависим. Может, у тебя через полгода проявится тромбоз. Может быть, у тебя через два месяца будет ишемическая болезнь сердца. Я этого не знаю, предугадать не могу. Поэтому сейчас, пока мы можем все исправить, пожалуйста, подумай", – раскрыл Жогло причину, заставившую его передумать по поводу операции.

По состоянию на данный момент юморист не занимается спортом и не соблюдает жесткие диеты, но соблюдает режим питания, который автоматически ограничивает его потребление из-за уменьшенного объема желудка. Благодаря этому ему удалось добиться результата в минус 54 кг – и процесс еще продолжается.

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