53-летний Эктор Хименес-Браво ошеломил спортивной фигурой и рассекретил свой вес после похудения. Фото до и после

Колумбийско-украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво похвастался изменениями во внешности. В свои 53 года звезда "МастерШефу" демонстрирует незаурядную физическую форму и мотивирует других работать над собой.

Видео дня

На своей странице в Instagram Хименес-Браво опубликовал серию сторис, где показал результаты своей трансформации. Сначала он поделился кадром, где продемонстрировал свои мышцы после интенсивной тренировки в спортзале.

Позже он показал архивный снимок, на котором был еще с лишним весом, и предложил подписчикам угадать, сколько он весит сейчас. А уже следующая страница открыла эту тайну – 80,4 кг.

Однако самое поразительное – не только цифры на весах, но и внешний вид шеф-повара. Среди публикаций – видео из тренажерного зала, где Эктор позирует в спортивной одежде, демонстрируя мускулистые руки и подтянутую фигуру. Он энергично показывается перед камерой, выглядя полностью обновленным. "Кто рано встает, тому мир тренировки дает", – с улыбкой прокомментировал свое утреннее спортивное настроение.

Более того, знаменитость рассекретил, какими успехами ему даются тренировки. По его словам, за последние 3 недели удалось избавиться от 5 килограммов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап похудел на 20 кг и раскрыл свой секрет. По его словам, такого перевоплощения добился благодаря голодовке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!