Звезда 'Уэнздей' Кэтрин Зета-Джонс отпраздновала Пасху в яркой вышиванке: фото завирусилось среди украинцев

Голливудская актриса и звезда сериала "Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс провела один из главных христианских праздников Пасху в вышиванке. 56-летняя знаменитость одела красную рубашку, задекорированную голубо-белым геометрическим и растительным орнаментом.

Фотографией в ярком наряде актриса поделилась на личной странице в Threads. В подписи она коротко отметила: "Счастливой Пасхи", поздравив римо-католиков и протестантов со светлым праздником.

Фотография, на которой Кэтрин Зета-Джонс попозировала в яркой вышиванке, не осталась без внимания украинцев. В комментариях под постом наши сограждане засыпали актрису большим количеством комплиментов и подчеркнули, что ей очень идет такая рубашка.

"Вау! Ты такая красивая. И замечательная украинская вышивка"

"Ну наша".

"Кэтрин, у вас замечательная вышиванка".

"Какая же она красивая в этой замечательной рубашке в украинском стиле".

"Видно, что у миссис Кэтрин отличный вкус".

"Какая красивая вышиванка!"

Стоит заметить, что в гардеробе Кэтрин Зеты-Джонс есть не одна стильная вышиванка. Еще в 2019 году звезда "Уэнздей" делилась фотографией с отдыха, где попозировала перед камерой в объятиях мужа Майкла Дугласа в белой рубашке с традиционным красным орнаментом.

