Звезда советской 'Красной шапочки' Поплавская выдала бред о переименовании Великобритании и сравнила короля с Киркоровым

Российская актриса Яна Поплавская, известная аудитории благодаря роли Красной Шапочки в одноименной советской ленте, заговорила о необходимости переименовать Великобританию. Путинистка убеждена, что страна давно "потеряла свое величие", поэтому ее название якобы надо сократить. Она призвала россиян называть государство просто Британией.

Такой бред актриса выдала в личном Telegram-канале. Более того, в своем посте Поплавская решила "блеснуть умом" и сравнить Чарльза III с пропагандистом Филиппом Киркоровым, мол, они оба сами себя короновали, а другие люди это поддержали.

"Британская корона сама назвала себя так. Точно так же, как Киркоров назвал себя "королем эстрады", как Бузова назвала себя "королевой шоу-бизнеса", а Трамп назначил себя "миротворцем". Все мы знаем, что это не так. Но то, что пресса продолжает их так короновать, играет им на руку. Называть ничтожное великим – означает лгать и льстить. А ложь – это грех. Британия была великой в свое время, прошли те времена. И король уже не король, а посмешище", – выдала артистка.

Стоит отметить, что такие "остроумные" заявления Яна Поплавская делает в публичном пространстве далеко не впервые, однако ранее ее слова часто касались Украины. Так, например, осенью 2022 года звезда "Красной шапочки", которая называла украинцев "уродами", заявила о готовности идти на фронт вместе с сыновьями, если их мобилизуют. Оружие в руки она брать не хотела, а вот помогать приводить в чувство раненых оккупантов в госпиталях была бы не против.

Однако, когда Яна Поплавская все же провела своего сына Клима убивать украинцев, присоединиться к войску не спешила. Вместо этого она публично облила грязью своих соотечественников, которые выступают против кровавой войны и поддерживают Украину. Больше всего под удар попал Артур Смольянинов, который покинул РФ после 24 февраля 2022 года.

"Смольянинов, "9 рота", классный герой, сколько он проехал, сколько людей обнимало его, сколько людей говорило: "Парень – ты наш". А оказался не наш. Оказался д*рьмом. Д*рьмо ты, Смольянинов. Что же ты, милый, вот прямое обращение к тебе, не говорил 8 лет о тех детях в подвалах. С*ка ты. Что же ты об этом песни не пел, что же ты герой такой не пошел на фронт, а уехал в Латвию", – выдала путинистка.

Не избежала возможности сунуть нос Яна Поплавская и в скандал, разгоревшийся вокруг предательницы Лолиты Милявской после участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой. Актриса выдала, что все участники гуляния должны "гореть в аду", а в РФ их стоит полностью лишить экранного времени, чтобы те не имели возможности зарабатывать деньги.

А вот в 2024 году Поплавская посочувствовала предательнице Наташе Королевой, ведь в ее семье якобы произошла "трагедия" из-за Украины. Дело в том, что мама певицы Людмилы Порывай поддержала нашу страну в войне, чем пошла против позиции дочери: "С моей точки зрения, это трагедия семьи. Наташа, я уверена, страдает от этого. Когда в семье разный взгляд на политическую ситуацию, это разрушает связи".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что пропагандист выдал порцию бреда, почему украинцы под оккупацией живут лучше москвичей.

