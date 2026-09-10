Звезда шоу «Варьяты» Владимир Жогло, весивший 164 кг, раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка: пришлось одолжить деньги

Звезда шоу "Варьяты" и ведущий Владимир Жогло, который в свое время весил 164 кг и смог похудеть на 65 кг, признался, что за операцию по уменьшению желудка заплатил около 4 тысяч долларов, причем эти деньги ему пришлось одолжить.

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Об этом Жогло рассказал в проекте "Говорят? Врут!", куда пришел вместе с женой Ириной. Юморист признался, что после операции довольно быстро вернулся к работе, поскольку должен был вернуть одолженные средства. В то же время организм еще не был готов к привычным нагрузкам.

Бариатрическую операцию Жогло сделал 1 декабря 2024 года. Врач предупреждал его, что после вмешательства он сможет вернуться домой уже на второй-третий день. Так и произошло. Сначала артист питался только жидкостью, а затем постепенно переходил на другую пищу.

Однако восстановление оказалось сложнее, когда Жогло решил почти сразу вернуться к работе. Он выступил уже примерно на 26-й день после операции, ведь сначала чувствовал себя хорошо.

"Я взял работу, потому что одолжил деньги. Мне нужно было возвращать деньги. И люди смеются: мол, 4 тысячи долларов, а он одолжил деньги, не смешите нас. Если вы думаете, что я ношу с собой в кармане 4 тысячи долларов, – вы глубоко ошибаетесь", – пояснил артист.

Первые два часа выступления, по его словам, прошли нормально. Жогло был полон энергии и активно общался с гостями. Однако со временем силы начали стремительно иссякать.

"Я начинаю просто расслабляться. Организм не выдерживает. И к концу вечера ко мне подходили люди с корпоратива, которые оставались трезвыми, и говорили: "Владимир, может, все-таки скорую?" – рассказал он.

Жогло добавил, что после Нового года, примерно через месяц после операции, начал чувствовать себя значительно лучше. А уже через два месяца, по его словам, практически забыл о чрезмерной усталости и сонливости.

Ведущий Александр Педан также поинтересовался, что стало главной мотивацией артиста для такого радикального решения. Как оказалось, значительную роль в этом сыграла его жена. Она упомянула, что мужу было сложно соблюдать диеты, а физические нагрузки были для него опасны из-за чрезмерной нагрузки на суставы.

Кроме того, здоровье уже давало о себе знать. По словам Ирины, у него были проблемы с давлением, сахаром и инсулином, а также появились раны на ногах. Она подчеркнула, что у мужа есть маленький ребенок и он должен позаботиться о своем здоровье, чтобы ей не пришлось воспитывать сына одной.

Сам Жогло рассказал и о еще одной проблеме, которая сопровождала его из-за избыточного веса, – тяжелом апноэ во сне (временная остановка дыхания во время сна). Из-за этого он почти год спал на диване отдельно от семьи.

"Когда ты весишь 164 килограмма при росте метр семьдесят четыре, ты спишь не лежа, а сидя", – отметил артист.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что звезда "Квартала 95" Анастасия Ткаченко, которая сделала операцию по уменьшению желудка, раскрыла новые цифры на весах. Раньше она весила 130 кг.

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